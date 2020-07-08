Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin "Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesine yer verildi.