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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı." denildi.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin "Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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