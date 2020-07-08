Son dakika: 11-12 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu MEB ve ÖSYM sınav var mı?
Son dakika haberi... Bu hafta sonu sınav var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 Haziran'da ve 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Önümüzdeki hafta sonu için plan yapan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 11-12 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu MEB ve ÖSYM sınav var mı? İşte merak edilenler...
Son dakika... 11-12 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bazı illede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS ve 27-28 Haziran'da uygulanan YKS sınavları nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş, bu hafta sonu kısıtlama olup olmadığını araştırıyor. Peki, 11-12 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu MEB ve ÖSYM sınav var mı? İşte cevaplar...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
MEB'in takviminde bu hafta sonu sınav bulunmuyor.
ÖSYM'nin takvimine göre, 11-12 Temmuz'da saat 13:45'te Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gerçekleştirilecek.
11-12 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bu hafta sonu yani 11-12 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte sokağa çıkma yasağının sona erdiği biliniyordu. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 545 test yapıldı, 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 297 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 733 bin 218, vaka sayısı 207 bin 897, vefat sayısı 5 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1152, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 400, toplam iyileşen hasta sayısı da 185 bin 292 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59-yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.
DİYANETTEN 2020 YILI HAC ERTELEME VE ÜCRET İADELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 haccı için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için "erteleme" veya "vazgeçme" tercihinde bulunabileceğini belirterek, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura katsayılarıyla gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek." açıklamasında bulundu.
Açıklamaya göre, 2020'de kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021'e haccı erteleme veya 2021'de hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabilecek.
Erteleme tercihinde, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen ve verilecek eser ile malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık ve benzeri faaliyet ile hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı biner Suudi Arabistan riyali (SAR), hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecek.
NORMALLEŞME DÖNEMİNDE SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ GÜNCELLENDİ
Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi" güncellenerek rehbere, "E2 ve E3 Grubu İlçe Devlet Hastanelerinde (Entegre Hastane) Alınması Gereken Önlemler", "İlçe Sağlık Müdürlükleri / Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarında Alınması Gereken Önlemler" ve "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" başlıkları eklendi.
Sağlık Bakanlığınca güncellenen rehbere göre, sağlık kuruluşlarına kişilerin tek başlarına girmeleri sağlanacak.
Engelliler veya 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü bireyler için birden fazla refakatçi kabul edilmeyecek.
TÜRKİYE GENELİNDE "KOVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMİ" YAPILACAK
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde yarın valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdi.
81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyle, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlendi.
Ayrıca kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il valiliği talimatlandırıldı.
ANKARA'DA ASKER UĞURLAMALARINA KISITLAMA GETİRİLDİ
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.
Kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.
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