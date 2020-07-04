Türk bayrağına ve şehitlere hakaret etmişti! Suç duyurusunda bulunuldu!
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Türk bayrağı ve şehitlerimize hakaret eden Gazete Kadıköy Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hakareti nedeniyle CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin yayın organı Gazete Kadıköy’ün Yazı İşleri Müdürü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın; Türk bayrağına ve şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla Gazete Kadıköy Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aydoğan Ahıakın'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da; "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir!" ifadelerini kullanan Semra Çelebi'nin Türk bayrağına ve şehitlere hakaret ettiği ifade edildi.
"BU KÖR ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"
Aydoğan Ahıakın; "Şanlı bayrağımıza ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hakareti nedeniyle CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin yayın organı Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu kör zihniyetle mücadelemize devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
Şanlı Bayrağımıza ve Şehitlerimizin Aziz hatıralarına hakareti nedeniyle CHP'li Kadıköy Belediyesinin Yayın organı GAZETE KADIKÖY'ün Yazı İşleri Müdürü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunduk.— Av. Aydoğan Ahıakın🇹🇷 (@Aydogan_Ahiakin) July 1, 2020
Bu kör zihniyetle Mücadelemize devam ediyoruz! pic.twitter.com/Ni8WPx5wpw
ÇELEBİ: "BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN VELEV Kİ İBNELERDİR.."
Kadıköy Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi skandal paylaşımda bulunmuştu.
Semra Çelebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth" ifadelerini kullandı.
Semra Çelebi; söz konusu paylaşımıyla "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi'ne destek vermişti.
Kenan Kıran/SABAH
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