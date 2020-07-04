Son dakika: TikTok ne zaman kapanacak? TikTok kapanacak mı? Türkiye'de TikTok yasaklanacak mı?

Son dakika... TikTok ne zaman kapanacak? TikTok kapanıyor mu? Eğlenceli videolar çekmeye yarayan ve bu videoları takipçilerle paylaşma olanağı tanıyan TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı başardı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı. Bu gelişmelerin ardından TikTok'un kapanıp kapanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, TikTok ne zaman kapanacak? TikTok kapanacak mı? Türkiye'de TikTok yasaklanacak mı? İşte cevaplar...

TİKTOK KAPANACAK MI?

TikTok'ta veri ihlalleri nedeniyle dünyada farklı yaptırımlar uygulanıyor. Bazı ülkelerde TikTok uygulaması yasaklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı. Ancak TikTok'un kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.