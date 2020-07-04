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Son dakika: Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Son dakika haberine göre filosuna ait 626 Borda numaralı '' adlı Rus savaş gemisi 'ndan geçip Karadeniz'e açıldı,

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 626 Borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin geçişi kameralara yansıdı.

Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

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