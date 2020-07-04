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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Büyükşehirlere gönderilmek için hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberi... , " kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Büyükşehirlere gönderilmek için hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.

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