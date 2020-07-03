TSK güvenli bir koridor açtı Süryaniler ayinlerini yaptı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlere yönelik Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin'de başlattığı Pençe Kaplan Harekatı hava destekli kesintisiz devam ederken, Haftanin Vadisi içinde kalan Süryaniler’in yaşadığı köyde ibadet için gitmek isteyenlere güvenli bir koridor açıldı. Köye gelenlerin ayin yaptıkları saatlerde operasyona ara verildi.
Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan kara harekâtı hava destekli kesintisiz devam ederken, geçen pazar günü Haftanin Vadisi içinde kalan Süryanilerin bir köyü ile 2 Asurî köyüne ibadet için gitmek isteyenlere güvenli bir koridor açıldı. Köye gelenlerin ayin yaptıkları saatlerde operasyona karadan ve havadan belirli bir süreliğine ara verildi.
Haftanin bölgesi Sinaht Vadisi içinde kalan Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan Siyahkaya karakolu karşısındaki 25 haneli Süryani Deştatakh ve Asuri Köyleri Deştatakh Isıv Ava ve Melakte'de düzenlenen ayinlere katılmak isteyenlerle ilgili Kuzey Irak yönetimi tarafından ilgili yol güzergâhı ve geçiş noktaları TSK'ya bildirildi. Harekât nedeniyle sivillere kapatılan bu bölgede teröristlerin de sürekli arazi araçlarıyla bölgedeki hareketliliğini kaydeden SİHA ve İHA'ların olası yanlış istihbarata mahal vermemek için Irak bölgesel yönetimi ayin nedeniyle TSK'ya köylerin isimlerini bildirdi.
Bunun üzerine uydu üzerinden koordinatları belirlenen köylere açılan patika ve stabilize yollarda ayin yapılacak saatte herhangi bir keşif uçuşu ve Atak taarruz helikopter filosu kalkış yapmadı. Süryani ve Asuri cemaatine mensup kişilerin saat 14.00 ile 16.00 arasındaki ibadetleri sırasında da bölgede herhangi bir hava harekatı uçak ve helikopter hareketliliği yaşanmadı. Top, havan ve makineli tüfek atışları da yapılmadı. Cemaatin katılımıyla yapılan ayin tamamlandı.
İtalya'dan Papa'nın özel görevlendirdiği bir temsilcinin de katıldığı ayinden sonra cemaat tekrar aynı güzergâhı kullanarak güvenli bir koridordan ilçelere dağıldılar. Ayin sırasında Süryani ve Asuri cemaatinin bölgenin huzuru ve güvenliği için PKK'lı teröristlere karşı ortak mücadele yürüten Mehmetçik ile Irak bölgesel yönetimine bağlı peşmergeler için de dualar ettiler.
HAREKÂTA DEVAM EDİLDİ
Yöre halkını da canından bezdiren PKK'lı teröristlerin bir an önce bölgeden temizlenmesi için de dualar eden cemaatin ileri gelenleri ibaret için kendilerine yardımcı olan TSK'ya da teşekkür ettiler.
İbadetin tamamlanmasından sonra harekâtın tekrar hava destekli devam ettiği bildirildi. Hantur Dağı Baraza tepesini de teröristlerden temizleyerek PKK'ya alan daraltan Mehmetçik, Perak Kampını ele geçirmek için belirlenen koordinatlarla nokta operasyonlar gerçekleştiriyor.
Öte yandan dün gece saat 21.45'te Diyarbakır'dan havalanan 4 F-16 terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın gizlendiği Kandil'deki Hinere Kampı ile Sinin ve Berbizina bölgelerindeki uydudan belirlenen terörist hedeflerini 50 dakika boyunca bombaladı.
SABAH
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