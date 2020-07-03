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Hayvanlığı perdelediler Başkan Erdoğan'a iftira attılar

, , , 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları “14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltı” başlığıyla bir haber yayınladı. Ama işin aslı öyle değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atan yayın organları “Hayvana ” ve “Hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmadan” dolayı 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığını gizledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Hayvanlığı perdelediler Başkan Erdoğan'a iftira attılar

DAMLA KAYA / SABAH

Birgün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV, TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları "14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı" başlığıyla bir haber yayınladı. Ancak Cumhurbaşkanı'na iftira atmak için gözaltına alınan kişini gerçekte hangi suçtan gözaltına alındığı gizlendi.

HAYVANA CİNSEL İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Muhalif medyanın haberlerinin içeriğine bakıldığında 14 yaşındaki O.O.Ş. adlı çocuğun, dün akşam saat 20.30'da evi basıldığı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak İzmir Torbalı Emniyeti'ne götürüldüğü belirtildi.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. 14 yaşındaki O. O. Ş. "Hayvana cinsel istismar" ve "Hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmadan" dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin sosyal medyadan paylaştığı iğrenç mesaj mide bulandırdı.

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