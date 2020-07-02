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Son dakika: TSK için kritik kanun teklifi! TBMM Başkanlığına sunuldu

Son dakika... 'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Başkanlığına sunuldu.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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TSK İÇİN KRİTİK KANUN TEKLİFİ!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde () disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Başkanlığına sunuldu.

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