Son dakika: TSK için kritik kanun teklifi! TBMM Başkanlığına sunuldu
Son dakika... TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Ayrıntılar geliyor...
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