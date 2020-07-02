Son dakika: Muharrem İnce'nin kardeşine hapis cezası

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından 2016 yılında CHP'li Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'ye yönelik açılan hakaret davası sonuçlandı.

Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 4 yıldır süren davada Vefa Salman, hakkında hakaret içeren sözleri sosyal medya üzerinden paylaşan İnce'nin cezalandırılmasını istemişti. Yapılan yargılamada her iki tarafın da ifadelerine başvuran ve sosyal medyada yapılan paylaşımları da göz önünde tutan mahkeme heyeti karar verdi.



*Vefa Salman

CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLDU

Mahkeme Hüseyin İnce'nin TCK'nın 125/1-3A maddesi gereğince 1 yıl, TCK'nın 43/1. Maddesi gereğince 1 yıl 5 ay 15 gün ve TCK'nın 62/1. Maddesi gereğince 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme cezanın TCK'nın 51/1. Maddesi gereğince ertelenmesine de yer olmadığına vurgu yaptı. Buna göre CHP'li Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin hapis cezası kesinleşmiş oldu.



*Hüseyin İnce

Halen CHP'den Yalova İl Genel Meclisi üyesi olan İnce'nin meclis üyeliği de kesinleşen bu karar sonrasında düşmüş oldu.

Kaynak: İHA