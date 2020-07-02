02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Muharrem İnce'nin kardeşine hapis cezası

Son dakika: Muharrem İnce'nin kardeşine hapis cezası

'li 'nin kardeşi , Eski Belediye Başkanı tarafından açılan hakaret davasında 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelenmezken, Hüseyin İnce'nin İl Genel Meclis Üyeliği de düştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
ABONE OL
MUHARREM İNCE'NİN KARDEŞİNE HAPİS ŞOKU

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Eski Belediye Başkanı tarafından 2016 yılında CHP'li Muharrem İnce'nin kardeşi 'ye yönelik açılan hakaret davası sonuçlandı.

Yalova 3. 'nde yaklaşık 4 yıldır süren davada Vefa Salman, hakkında hakaret içeren sözleri üzerinden paylaşan İnce'nin cezalandırılmasını istemişti. Yapılan yargılamada her iki tarafın da ifadelerine başvuran ve sosyal medyada yapılan paylaşımları da göz önünde tutan mahkeme heyeti karar verdi.


*Vefa Salman

CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLDU

Mahkeme Hüseyin İnce'nin TCK'nın 125/1-3A maddesi gereğince 1 yıl, TCK'nın 43/1. Maddesi gereğince 1 yıl 5 ay 15 gün ve TCK'nın 62/1. Maddesi gereğince 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme cezanın TCK'nın 51/1. Maddesi gereğince ertelenmesine de yer olmadığına vurgu yaptı. Buna göre CHP'li Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin hapis cezası kesinleşmiş oldu.


*Hüseyin İnce

Halen 'den Yalova İl Genel Meclisi üyesi olan İnce'nin meclis üyeliği de kesinleşen bu karar sonrasında düşmüş oldu.

Kaynak: İHA

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA