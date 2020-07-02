Son dakika: Formasyon kaldırıldı mı? Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? MEB formasyon açıklaması

Formasyon kaldırıldı mı? Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirdiğini bildirdi. Öğretmen yapılan açıklamanın detaylarını merak ediyor. Son dakika açıklaması sosyal gündemine bomba gibi düşüyor. Peki, Formasyon kaldırıldı mı? Pedagojik formasyon kaldırıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

FORMASYON KALDIRILDI MI? SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti.

Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.