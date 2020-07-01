01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Twitter, Youtube, Netflix yasaklanıyor mu? Sosyal medya yasaklanıyor mu?

, , ? yasaklanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılıyor. Son günlerde yaşanan sosyal medya saldırılarının ardından Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya organlarının kontrol altına alınacağını açıkladı. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar yapılacağını belirten Erdoğan sosyal medyada bazı sitelerin kapatılabileceğinin de sinyallerini verdi. Peki, Twitter, , Netflix yasaklanıyor mu? Sosyal medya yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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TWİTTER, YOUTUBE, NETFLİX YASAKLANIYOR MU?

, , ? yasaklanıyor mu? soruları son saatlerinin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, sosyal medya platformlarına yasak veya kısıtlama getirilebileceğini açıkladı. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar yapılacağını belirten Erdoğan sosyal medyada bazı sitelerin kapatılabileceğinin de sinyallerini verdi. Peki, Twitter, , Netflix yasaklanıyor mu? Sosyal medya yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

YOUTUBE TWİTTER NETFLİX YASAKLANACAK MI?

Başkan , Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara değinen Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi. Sosyal medya terörüne dikkat çeken Erdoğan, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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