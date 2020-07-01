Twitter, Youtube, Netflix yasaklanıyor mu? Sosyal medya yasaklanıyor mu? soruları son saatlerinin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, sosyal medya platformlarına yasak veya kısıtlama getirilebileceğini açıkladı. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar yapılacağını belirten Erdoğan sosyal medyada bazı sitelerin kapatılabileceğinin de sinyallerini verdi. Peki, Twitter, Youtube, Netflix yasaklanıyor mu? Sosyal medya yasaklanıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

YOUTUBE TWİTTER NETFLİX YASAKLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara değinen Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi. Sosyal medya terörüne dikkat çeken Erdoğan, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.