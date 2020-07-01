01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Teröristler arkalarına bakmadan kaçtı!

Uludere'nin karşısındaki 'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, örgütünün sözde "" ilan ettiği bölgenin yüzde 60'ını denetimi altına alan Mehmetçik, , Heliz ve Siser tepelerinde kontrolü sağladı. Mergasor bölgesindeki 65 sandık dolusu silah ve mühimmatın, Afrin'deki harekât bölgesinden Haftanin'e getirildiği ve 'nin /'ye sağladığı sözde yardım silahları olduğu anlaşıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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TERÖRİSTLER ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI!

Uludere'nin karşısındaki 'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, örgütünün sözde "" ilan ettiği bölgenin yüzde 60'ını denetimi altına alan Mehmetçik, dün sabah itibarıyla sınıra yakın bölgedeki , Heliz ve Siser Tepelerinde de kontrolü sağladı.Teröristlerin kaçarken tuzakladıkları 80 el yapımı kumandalı bomba da etkisiz hale getirildi.

ABD SİLAHLARI ÇIKTI
Mergasor bölgesindeki 65 sandık dolusu silah ve mühimmatın, Afrin'deki harekât bölgesinden Haftanin'e getirildiği ve 'nin /'ye sağladığı sözde yardım silahları olduğu anlaşıldı.

HALK NEFES ALDI
Teröristlerin yollara kapan ve bariyerler kurup derme çatma kulübelerde kimlik kontrolü yaparak yöre halkını da canından bezdirdiği 7 kontrol noktaları tam isabetle vurularak imha edildi.Komandolar tarafından bölgede son yapılan aramalarda bulunanlar arasında Doçka uçaksavar da var.
18 Haziran'da başlatılan harekatta, şimdiye kadar, aralarında sığınak, barınma alanı, silah, mühimmat ve lojistik malzeme depoları, ağır silah mevzileri, hudut karakollarına yönelik saldırıların yapıldığı havan ve uçaksavar rampalarının da yer aldığı 800 hedef , , , ve 'den kalkan F-16'ların Lazer güdümlü akıllı mühimmatlarla vuruldu.

Sabah

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