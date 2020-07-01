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Son dakika: Yargıtay'dan Metin İyidil kararı!

Son dakika haberine göre 16. , Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin eski Korgeneral hakkındaki beraat kararını bozdu.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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YARGITAY'DAN METİN İYİDİL KARARI!

argıtay 16. , FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Korgeneral hakkındaki beraat kararını bozdu.

İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni sayıldı.

, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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