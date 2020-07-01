Son dakika: Barlar gece kulüpleri açıldı mı? 1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı?
1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı? sorusunun cevabı son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle normalleşmede yeni adımların atılacağı açıklanmıştı. Düzenleme sonrasında internet kafe ve düğün salonları faliyetlere başlamıştı. Peki, Barlar gece kulüpleri açıldı mı? 1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Barlar gece kulüpleri açıldı mı? 1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalleşmenin yeni adımları arasında bulunan internet kafe ve düğün salonlarının açılması sonrasında eğlence mekanlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, Barlar gece kulüpleri açıldı mı? 1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
1 TEMMUZ'DA AÇILACAK YERLER!
1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete başlayacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARI İÇİN GENELGE
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.
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