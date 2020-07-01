01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Barlar gece kulüpleri açıldı mı? 1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı?

1 barlar eğlence merkezleri açılacak mı? sorusunun cevabı son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle normalleşmede yeni adımların atılacağı açıklanmıştı. Düzenleme sonrasında ve düğün salonları faliyetlere başlamıştı. Peki, ? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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1 TEMMUZ BARLAR EĞLENCE MERKEZLERİ AÇILACAK MI?

? 1 barlar eğlence merkezleri açılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalleşmenin yeni adımları arasında bulunan ve düğün salonlarının açılması sonrasında eğlence mekanlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, Barlar gece kulüpleri açıldı mı? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

1 TEMMUZ'DA AÇILACAK YERLER!

1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete başlayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARI İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.

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