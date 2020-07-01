Netflix kapanıyor mu? Netflix kapatılacak mı? Sosyal medya kapatılıyor mu?
Netflix kapanıyor mu? Başkan Erdoğan'ın sosyal medya organlarının denetlenmesi yönündeki açıklamaları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, " Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. ABD’lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz " açıklamasında bulundu. Netflix kapatılacak mı? Sosyal medya kapatılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Netflix kapanıyor mu? Netflix kapatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı kendini bilmezlerin sosyal medyadan kişi hak ve özgürlüklerine yaptığı saldırılar son günlerin en önemli konusunda yer alıyor. Başkan Erdoğan, " Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. ABD'lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz " açıklamasında bulundu. Netflix kapatılacak mı? Sosyal medya kapatılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YOUTUBE TWİTTER NETFLİX YASAKLANACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara değinen Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi. Sosyal medya terörüne dikkat çeken Erdoğan, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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