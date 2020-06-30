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KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? ÖSYM KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır?

nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS başvuruları için bekleyiş sona erdi. Kamuya personel ataması gerçekleştirebilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin lisans ve ÖABT oturumlarına başvurular bugün başlıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar heyecan içinde. Peki, yayımlandı mı? ÖSYM KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlıklar sürüyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruya ilişkin detayları araştırıyor. Lisans ve ÖABT oturumları için başvurular bugün başlayacak. 2020 KPSS başvuruları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yayımlandı mı? ÖSYM KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2020 KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvuru yapacak vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Kılavuzun ilerleyen saatlerde erişime açılması bekleniyor. 2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Daha sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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