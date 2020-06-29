Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan Türkiye'nin bağışıklık oranını açıkladı!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Türkiye'deki nüfusta antikor gelişmesi yani hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanma durumu binde 8'dir. Biz demek ki 11 Mart’tan beri önlemlerimizi iyi almışız. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki hekimlerin tedavi konusunda başarılı olduklarını söyleyen Prof. Dr. Özkan, yaşlı nüfusun koruma ve kontrol önlemlerine daha çok uyduklarını belirtti.
Prof. Dr. Özkan, yoğun bakım hasta sayılarında artış yaşanmasına rağmen, genele göre bir düşüşün olduğunu ve ölümlerin de bu nedenle azaldığını düşündüğünü söyleyerek, "Bu kontrol ve koruma yöntemleriyle ilişkilidir. Gençler çok riskli. Gençler hastalığı hafif geçirdiklerini düşünüyorlar ancak, bağışıklık sistemlerini ve hastalığı nasıl geçireceklerini bilmiyorlar. Bunun kimse için garantisi yok. Eğer semptom göstermeden hastalığı geçiyorsak, başkalarını bulaştırma ihtimali o kadar yüksektir. Bu yüzdem gençlerin daha özen göstermesi, çocuklara ve yetişkinlere örnek olması gerekiyor" dedi.
'BAĞIŞIKLIK OLARAK BİNDE 8 RAKAMI DÜŞÜK'
Prof. Dr. Özkan, 153 bin kişiye uygulanacağı açıklanan Covid-19 tarama testlerinde şu ana kadar 118 bin kişiye ulaşıldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Tamamı yakında biter. Bu ulaşılan rakam yüksek bir rakamdır. Kabaca sonuçların çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'deki nüfusta antikor gelişmesi yani hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanma durumu binde 8'dir. Bin kişiden 8 kişi. Biz demek ki 11 Mart'tan beri önlemlerimizi iyi almışız. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler. Artık bireylerin yapması gereken yöntemle sosyal hayatımıza başladık. O yüzden hastalıkla karşılaşacağız. Yani binde 8 kişi hastalığı geçirmiş, gerisi duyarlı, yani hastalanabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Türkiye'de bin kişiden 8'i koronavirüs geçirmiş ve bağışıklık bırakmış. O yüzden önlemlerimize devam etmemiz gerekiyor. Bağışıklık olarak binde 8 rakamı düşük. 'Bu hastalık bitti, artık toplumda görülmez, insanlar bağışık' dediğimiz durumda rakamlar yüzde 60 civarındadır. Biz binde 8'deyiz. Kontrol önlemlerine devam etmemiz gerekiyor. Eğer önlemleri alarak sosyal yaşamı yaşarsak, hastalığı hafif geçirmelerle biraz daha bağışıklığımız artabilir ya da aşı çıkana kadar biz bu süreyi kendimizi ve çevremizi koruyarak geçirebiliriz."
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