Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde başladı! Saat 18:30'a kadar sürecek
Son dakika haberi... Türkiye’de 81 ilde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı.
Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
ÜÇÜNCÜ OTURUM 120 DAKİKA SÜRECEK
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sınav nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak.
SINAVDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.
COVID-19 durumu olan adaylar ayrı binalarda sınava alınacak.
COVID-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. COVID-19 tanısı konulmuş adaylar, tedavisi bitip karantina sürecinde olan adaylar, COVID-19 vakası ile teması bulunup karantina sürecinde olan adaylar ve COVID-19 şüphesi olan adayların sınavdan önce bu durumlarını ÖSYM Başkanlığına iletmeleri gerekiyor.
Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacak, yeni atandıkları bu binalarda ayrı salonlarda sınava girecekler, ilk atandıkları sınav binasına gitmeyecekler.
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