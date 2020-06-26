26 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin olduğuun açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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IRAK'IN KUZEYİNDE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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