İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl? İsmailağa Cemaati lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeniden yoğum bakıma kaldırıldığı iddiası sevenlerini harekete geçirdi. Bugün Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu açıklama yaptı. Sevenleri Mahmut Efendi'nin sağluık durumunu araştırmaya başladı. Peki, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süre önce Üsküdar'da bir hastaneye kaldıran Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tedavisine doktoru tarafından ara verilmiş ve bir süre evde tedavisine devam edilmişti. Fakat doktorun tekrar hastaneye yönlendirmesi üzerine Mahmut Ustaosmanoğlu tekrar hastaneye getirilmişti. İkinci kez hastaneye kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu daha sonra yoğun bakıma alındı. Sevenleri tarafından merak edilen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumu hakkında oğlu son dakika açıklaması yaptı. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ustaosmanoğlu 'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu Trabzon'a bağlı Of ilçesinin Tavşanlı köyünde 1929 yılında doğmuştur. Çocukluk döneminde çevre köylerdeki imamlardan eğitim alan Ustaosmanoğlu, 10 yaşına geldiğinde kendi köyünde imamlık yapmaya başlamıştır. Babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığı ile hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Hoca'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Hoca Abdülvehhab Efendi'den Arapça okudu. Fıkıh, tefsir, hadis gibi dini bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU DERS VERMEYE BAŞLADI

Henüz askerlik yaşına gelmeden köyünde dersler vermeye başladı. 1951 yılında Sivas'ın Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu bulunuyor. İstanbul'da yaşayan Ustaosmanoğlu, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet' ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.