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Son dakika: Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirecek

Son dakika haberleri... Başkan resmi hesapları ve Cumhurbaşkanlığının kanalından yarın bir video konferans gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan canlı yayınında gençlerle buluşacak.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE VİDEO KONFERANSLA BULUŞACAK

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız , yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Yayını Cumhurbaşkanımızın kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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