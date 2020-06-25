Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika haberi... 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süre sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma hasreti sona ermişti. Yaz mevsiminin başlamasıyla tatil heyecanı yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar tatil için nasıl izin alınacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. 65 yaş üstü tatil izni ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ TATİLE GİDEBİLİR Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA