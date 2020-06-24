Son dakika... ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 15-24 Haziran tarihlerinde sınava katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını araştırıyor. ATA AÖF tarafından bahar dönemi final sınavının sonuç tarihi duyuruldu. Peki, ATA AÖF online final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ATA AÖF final sınav takvimi...

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online deneme sınavı ekranı Final sınavı süresince (15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında) erişime kapalı olacaktır.

Sınav sonuçları 25 Haziran 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVI HAKKINDA

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da boş geç seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. "Önceki" ve "Sonraki" butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz. Her bir öğrencinin karşına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Online Final sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Sınava başlamadan önce tarayıcınızın güncel olduğundan emin olunuz. Sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda "Ctrl+F5" tuş kombinasyonunu kullanarak sayfanızı yenileyebilirsiniz.