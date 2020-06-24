İşte CHP'li Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'kamu görevlisine alenen hakaret etmek', 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak', 'Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını oybirliği ile onadı. Alınan kararda, Yargıtay yolunun açık olduğu da belirtildi.

Cezanın onanması Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyaya da yansıyan kirli sicilini yeniden gündeme getirdi.

İşte Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyasına yansıyan kirli sicilinden kesitler:

MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için sosyal medya hesabından ileti paylaşmış olan Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi. DHKP-C'nin ölüm orucunu ölen Helin Bölek için taziye mesajı sunan, DHKP-C'li Helin Bölek'in terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamasına ve ölümünün ardından etrafında örgüt mensupları tarafından halay çekilmesini ise bir insanlık örneği olarak gördüğünü sosyal medya paylaşımından gösterdi.

DEVLETE KATİL DEDİ

PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız ile ilgili paylaşımı nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay ceza vermişti. Gezi kalkışmasında terör örgütlerinin İstanbul'u yakıp yıkmasına destek olan Kaftancıoğlu, "Devlet katil değil seri katil…" diyerek ne amaçladığını ortaya koymuştu.

ŞEHADET MAKAMINI DALGA KONUSU YAPTI

Terör örgütlerinin şehit ettiği kolluk kuvvetlerinin şehitliğini aşağılayan Kaftancıoğlu, "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık!" diyerek şehadeti dalga konusu yapmıştı. Şehitlik makamını yeren Kaftancıoğlu, iş DHKP-C terör örgütünün ölüm orucunda ölenlere gelince duyarlı kesilmişti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE DE TWEETLERİ VAR

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kaftancıoğlu skandal paylaşımlarını yine yapmıştı. Darbe gecesi attığı tweette "Tekbir getirerek boğaz kerek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belesinizi versin!" demişti. Hatta Kaftancıoğlu bir iletisinde "Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?" diyebilmişti. Daha sonra ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde attığı tweetlerle ilgili canlı yayında "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum" demişti.