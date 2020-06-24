Adalet Bakanı Gül'den 'Yassıada' açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Yassıada' teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili, "Yassıada yargılamaları hakkında millet vicdanının verdiği hükümsüzdür kararını, Meclisimiz tarihi bir kanunla teyit ve tescil etti" dedi.
Bakan Gül, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Yassıada yargılamaları hakkında millet vicdanının verdiği hükümsüzdür kararını, Meclisimiz tarihi bir kanunla teyit ve tescil etti. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.
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