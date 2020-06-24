24 Haziran 2020, Çarşamba
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Adalet Bakanı Gül'den 'Yassıada' açıklaması

Abdulhamit Gül, '' teklifinin 'de kabul edilmesiyle ilgili, "Yassıada yargılamaları hakkında millet vicdanının verdiği hükümsüzdür kararını, Meclisimiz tarihi bir kanunla teyit ve tescil etti" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020
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BAKAN GÜL'DEN 'YASSIADA' AÇIKLAMASI

, yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin 'de kabul edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Yassıada yargılamaları hakkında millet vicdanının verdiği hükümsüzdür kararını, Meclisimiz tarihi bir kanunla teyit ve tescil etti. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.

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