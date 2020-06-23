23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

detaylar gelecek...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA