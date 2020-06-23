Son dakika: Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
detaylar gelecek...
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