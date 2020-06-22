Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını açıkladı.
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