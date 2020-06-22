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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet 'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU'NUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet 'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

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