Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Haziran'da sözleşmeli öğretmenlik başvuruları alınmıştı. Başvurularını gerçekleştiren öğretmen adayları heyecan içinde sözlü sınavı beklemeye başladılar. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre, 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün belli olacak. Haziran atamasına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak. Adaylar mülakat yerlerini MEB'in resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler.

MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.