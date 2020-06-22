22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Son dakika: MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Son dakika haberi... (), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, merkezlerini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
MEB AÇIKLADI

Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA