Son dakika: Kurban vekalet ücreti belli oldu
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.
detaylar gelecek...
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