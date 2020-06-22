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Son dakika: Kurban vekalet ücreti belli oldu

Son dakika haberi... Başkanı Erbaş, " Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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KURBAN VEKALET ÜCRETİ BELLİ OLDU

Başkanı Erbaş, " Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.

detaylar gelecek...

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