21 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderildi! Yarından itibaren maske takmayana para cezası!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirlerinden kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda yarından itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari uygulanacak

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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YARINDAN İTİBAREN KURALLARA UYMAYANA CEZA!

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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