KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2020/8 tercihleri devam ediyor. İstanbul'daki hastanelere gerçekleştirilecek sağlık çalışanı alımı için hazırlıklar sürüyor. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızda derledik. KPSS 2020/8 kapsamında gerçekleştirilecek sağlık personeli alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.te'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

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KPSS 2020/8 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercih işlemlerini, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.