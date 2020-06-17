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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldı: Her koşulda müteyakkız olmalıyız

Sabah yazarı , gündeminde yer alan kritik öneme sahip 10 soruyu güvenlik kaynaklarına sordu ve cevaplarını tüm Türkiye ile paylaştı. İşte  ve 'deki gelişmelerden ve 'lere, yeni bir darbe olacağı söylentilerinden  içindeki önlemlere kadar birçok konudaki soruların cevapları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN DARBE UYARISI!

Sabah, güvenlik kaynaklarına siyasi, askeri, diplomatik ve stratejik konularla ilgili gündemini meşgul eden sordu. ve 'deki gelişmelerden ve 'lere, yeni bir darbe olacağı söylentilerinden içindeki önlemlere kadar birçok konudaki soruları güvenlik kaynakları yanıtladı.

İşte 10 sıcak soru ve cevapları:

1- F-35 projesi ve S-400 kurulumunda son durum ne?

Türkiye, F-35'lerin binden fazla parçasını üretmeye devam ediyor. 1.4 milyar dolar ödeme yaptı. Pentagon Lojistik Müdürü bile "En dürüst ortağımız sizsiniz" diyor. 83 milyon vatandaşımız güvenliği için hava ve füze savunma sistemi bekliyor. ABD, , , İtalya-Fransa ortaklığı ile görüşüldü. Sonunda "S-400 aldık, kurduk, personelimizi eğittik." Şimdi muhataplarımıza "Gelin, bu konuda bir heyet kuralım" diyoruz. S-400'lerin, F-35'lerle birlikte işletilemeyeceğini söyleyenlere görüşmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bizim açımızdan her şey mecrasında gidiyor.

2- İdlib'de, Ruslarla mutabakat işliyor mu?

'de 5 Mart 2020'de 'da sağlanan bir mutabakat var. M4 yolunun açılması, 6'şar km kuzey ve güneyinde koridor oluşturulması aşamaları gerçekleşti. Bölgedeki Rus generalle de sürekli temasta bulunuluyor. Ortak devriyelerin 16.'sı tamamlandı. İdlib'de; Heyet Tahrir Şam, Türkİslam Partisi gibi oluşumlar var. Örgütler zamanın ruhunu okuyamıyor. tarzı yöntemlerle orada yaşama şansları yok. Bizim işimizi zorlaştırıyorlar. Ruslara, rejime gerekçe üretiyorlar..

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