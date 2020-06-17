Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldı: Her koşulda müteyakkız olmalıyız
Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Türkiye gündeminde yer alan kritik öneme sahip 10 soruyu güvenlik kaynaklarına sordu ve cevaplarını tüm Türkiye ile paylaştı. İşte Libya ve Suriye'deki gelişmelerden F-35 ve S-400'lere, yeni bir darbe olacağı söylentilerinden TSK içindeki önlemlere kadar birçok konudaki soruların cevapları…
Sabah, güvenlik kaynaklarına siyasi, askeri, diplomatik ve stratejik konularla ilgili Türkiye gündemini meşgul eden 10 soru sordu. Libya ve Suriye'deki gelişmelerden F-35 ve S-400'lere, yeni bir darbe olacağı söylentilerinden TSK içindeki önlemlere kadar birçok konudaki soruları güvenlik kaynakları yanıtladı.
İşte 10 sıcak soru ve cevapları:
1- F-35 projesi ve S-400 kurulumunda son durum ne?
Türkiye, F-35'lerin binden fazla parçasını üretmeye devam ediyor. 1.4 milyar dolar ödeme yaptı. Pentagon Lojistik Müdürü bile "En dürüst ortağımız sizsiniz" diyor. 83 milyon vatandaşımız güvenliği için hava ve füze savunma sistemi bekliyor. ABD, Çin, Rusya, İtalya-Fransa ortaklığı ile görüşüldü. Sonunda "S-400 aldık, kurduk, personelimizi eğittik." Şimdi muhataplarımıza "Gelin, bu konuda bir heyet kuralım" diyoruz. S-400'lerin, F-35'lerle birlikte işletilemeyeceğini söyleyenlere görüşmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bizim açımızdan her şey mecrasında gidiyor.
2- İdlib'de, Ruslarla mutabakat işliyor mu?
İdlib'de 5 Mart 2020'de Moskova'da sağlanan bir mutabakat var. M4 yolunun açılması, 6'şar km kuzey ve güneyinde koridor oluşturulması aşamaları gerçekleşti. Bölgedeki Rus generalle de sürekli temasta bulunuluyor. Ortak devriyelerin 16.'sı tamamlandı. İdlib'de; Heyet Tahrir Şam, Türkİslam Partisi gibi oluşumlar var. Örgütler zamanın ruhunu okuyamıyor. El Kaide tarzı yöntemlerle orada yaşama şansları yok. Bizim işimizi zorlaştırıyorlar. Ruslara, rejime gerekçe üretiyorlar..
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