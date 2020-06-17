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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı , kritik ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''Türkiye ve Libya'yı ilgilendiren konuları görüştük. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı'' dedi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı , kritik ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Libya'da büyük memnuniyet yarattğını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ile Libya'yı ilgilendiren konuları görüştük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya dönüşü flaş açıklamalar DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA DÖNÜŞÜ FLAŞ AÇIKLAMALAR

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