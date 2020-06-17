Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Libya ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''Türkiye ve Libya'yı ilgilendiren konuları görüştük. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Libya ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Libya'da büyük memnuniyet yarattğını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ile Libya'yı ilgilendiren konuları görüştük" dedi.
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