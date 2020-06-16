16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ile telefonda görüştü

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre , () ve Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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, () ve Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Özersay'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

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