Son dakika: Bakan Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ile telefonda görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Özersay'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
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