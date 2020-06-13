Adnan Menderes Üniversitesindeki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Rektör’den şık hareket
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Hastanesi doktoru ameliyat olan hastasının soru sormasına sinirlenip hasta ve yakınlarına hakaret etmişti. Üniversite Rektörü, aileyi bizzat arayarak yaşanan olaydan dolayı özür diledi. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mesure Toker (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Algoloji Bölümü'ne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da bağırmasına tepki gösteren hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Gittikçe sinirlenen doktor, bir sağlık çalışanına asla yakışmayacak hareket ve hakaretlerde bulundu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.
Bununla da yetinmeyen Rektör Osman Selçuk Aldemir Mesure Toker'in yakınlarını arayıp yaşanan olay ile ilgili üzüntülerini iletip özür diledi. Hukuki sürevin başlatıldığını kaydeden Aldemir, Toker'in tedavisi ile yakından ilgileneceğini söyledi.
Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH
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