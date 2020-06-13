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Adnan Menderes Üniversitesindeki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Rektör’den şık hareket

(ADÜ) Hastanesi doktoru ameliyat olan hastasının soru sormasına sinirlenip hasta ve yakınlarına hakaret etmişti. Üniversite Rektörü, aileyi bizzat arayarak yaşanan olaydan dolayı özür diledi. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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REKTÖR’DEN ŞIK HAREKET

'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede 'ne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da bağırmasına tepki gösteren hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Gittikçe sinirlenen doktor, bir sağlık çalışanına asla yakışmayacak hareket ve hakaretlerde bulundu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Adnan Menderes Üniversitesindeki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Rektör’den şık hareket | Video ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRMIŞTI! REKTÖR'DEN ŞIK HAREKET | VİDEO

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Sosyal medyayı sallayan görüntü! 87 yaşındaki hastasına hakaret yağdırdı | VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜ! 87 YAŞINDAKİ HASTASINA HAKARET YAĞDIRDI | VİDEO

Bununla da yetinmeyen Rektör Osman Selçuk Aldemir Mesure Toker'in yakınlarını arayıp yaşanan olay ile ilgili üzüntülerini iletip özür diledi. Hukuki sürevin başlatıldığını kaydeden Aldemir, Toker'in tedavisi ile yakından ilgileneceğini söyledi.

Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH

Sosyal medyayı sallayan görüntü! 87 yaşındaki hastasına hakaret yağdırdı SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜ! 87 YAŞINDAKİ HASTASINA HAKARET YAĞDIRDI

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