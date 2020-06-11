Adana’da HTŞ/HAD operasyonu: 6 kişi hakkında gözaltı kararı
Adana’da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan zanlıların, terör örgütü adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları öğrenildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan "kadına şiddet" olayına tepki!
- Yurt dışı uçuşları bugün başladı!
- Bakan Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi
- Gemi çarpmıştı! Son hali havadan görüntülendi
- HDP'li vekilin savunduğu FETÖ'cü bakın kim çıktı!
- Türkiye'den bir yardım eli daha
- Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı!
- PKK'nın sözde 'zindan' yapılanmasına darbe
- 8 ilde FETÖ operasyonu
- Bakan duyurdu! 780 milyon ödenecek
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?
- A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...