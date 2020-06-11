11 Haziran 2020, Perşembe
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Adana’da HTŞ/HAD operasyonu: 6 kişi hakkında gözaltı kararı

’da terör örgütü HTŞ/ adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ OPERASYON! YAKALANDILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü HTŞ/ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik operasyon düzenlendi.

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Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Yakalanan zanlıların, terör örgütü adına cihat etmek amacıyla gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları öğrenildi.


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