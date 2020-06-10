10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?

Son dakika haberi... ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda istihdamın korunması için 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 ? İşte son gelişmeler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ UZAYACAK MI?

Son dakika... uzayacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk etapta AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının ardından 1 Haziran'da kafeler, kıraathaneler ve restoranlar gibi bazı işletmeler de yeniden faaliyete geçti. Kontrollü normal hayata geçiş sürecinde işten çıkarma yasağının biteceği tarih merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 ? İşte cevaplar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak. Bu sürenin uzatılması gündemde. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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