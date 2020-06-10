Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda istihdamın korunması için 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk etapta AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının ardından 1 Haziran'da kafeler, kıraathaneler ve restoranlar gibi bazı işletmeler de yeniden faaliyete geçti. Kontrollü normal hayata geçiş sürecinde işten çıkarma yasağının biteceği tarih merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? İşte cevaplar...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?
İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak. Bu sürenin uzatılması gündemde. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan açıkladı! Önemli sınavın tarihi belli oldu
- Bir yıkım komedisi daha!
- Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
- Sınırda yeni gelişme: Türk ve Rus askeri...
- Darbeci Hafter hangi ülkeye kaçtı?
- Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek?
- Bahçeli'den Iraklı Türkmenler hakkında açıklama
- İddianamede şok detaylar! İşte istenen ceza
- Türkiye'ye ilk uçak o ülkeden geldi!
- Kılıçdaroğlu’nun yalanı ortaya çıktı! 2020'de rekora imza atıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
- Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?
- Son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bakan Soylu'dan açıklama!
- Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi?