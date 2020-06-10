Son dakika... Bekçi alımı 2020'de olacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek için başvuru tarihini bekleyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nin duyurularını yakından takip ediyor. Şu ana kadar 26 bin bekçinin görevde olduğunu açıklayan Bakan Soylu, bekçi kadrosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından bekçi alımının hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Peki, bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020'de bekçi alımı olacak mı? İşte son gelişmeler...

2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."

POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GELDİ Mİ?

Bekçi alımı ile ilgili duyuru henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.