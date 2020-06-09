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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre , 'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşen 'un ailesine baş sağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker 'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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