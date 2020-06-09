Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşen İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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