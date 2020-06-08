Siirt'teki HDP konvoyunda kaza
HDP'nin Siirt'te düzenlediği konvoyda kaza meydana geldi. Siirt'teki kazada 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kentteki temaslarını izleyen partililerin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, HDP Batman Merkez İlçe Başkanı Azad Esin yönetimindeki 06 ROT 51 plakalı hafif ticari araç ile Siirt-Kurtalan kara yolunda aynı yönde ilerleyen Elfesya Kubilay yönetimindeki 56 AAC 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan HDP Batman merkez ilçe yöneticileri Gülnur Deli, Gurbet Doğan, HDP Kurtalan İlçe Başkanı Şakir Evirgen ve HDP Kurtalan İlçe yöneticisi Tevfik Karataş yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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