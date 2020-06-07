07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı göndererek duyurdu: Aşılama takviminde değişiklik...

Son dakika haberi... tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapıldı. Yeni uygulama 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacak. Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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BAKANLIK 81 İLE YAZI GÖNDEREREK DUYURDU
İlköğretim 1. ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.

İlköğretim 1. sınıfta (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8. Sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor.

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