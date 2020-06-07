Son dakika: Deniz ve kıyılardan 65 bin tondan fazla deniz çöpü toplandı! En fazla çıkan şey...
Son dakika haberi... Geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında yapılan çalışmalarda, Türkiye'deki deniz ve kıyılardan en fazla plastik atık ve sigara izmariti çıktı. Toplanan atığın yaklaşık 49 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu
Türkiye genelinde deniz ve su varlıklarının temizliği, deniz çöpleriyle etkin mücadele için geçen yıl başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında deniz ve kıyılardan bugüne kadar toplam 261 bin metreküp yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.
Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, 10 Haziran 2019'da deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için "Sıfır Atık Mavi Projesi" başlatıldı. Böylece tüm yurtta deniz ve su varlıklarının temizliği için harekete geçildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ilk olarak "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması" kapsamındaki genelgeyi yürürlüğe koydu. Genelge ile deniz çöplerinin kaynağında engellenmesi, azaltılması, toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması hedeflendi.
Bu kapsamda denize kıyısı bulunan 28 ilde Deniz Çöpleri İl Eylem Planları hazırlandı. Eylem planları ile deniz çöplerinin yoğun olarak görüldüğü alanlar ile kaynaklar (sahiller, nehirler, faaliyet alanları ve benzeri yerler) belirlendi. Deniz çöplerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yanında oluşan deniz çöplerinin toplanmasına yönelik olarak plajlarda, deniz yüzeyinde ve deniz dibinde temizlik çalışmaları başlatıldı.
Daha sonra halkın temizlik ve bilinçlendirme faaliyetleri hız kazandı. Buna ilişkin çeşitli kamu spotları, sosyal medya çalışmaları yanında Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.
Bu kapsamda 45 bin kişiye Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi.
Sıfır Atık Mavi ile birlikte başlatılan deniz çöpleri temizliği kapsamında bugüne kadar toplam 261 bin metreküp yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.
49 BİN TONU PLASTİK ATIK
Toplanan atığın yaklaşık 49 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu. Plajlarda plastiklerden sonra en fazla sigara izmariti tespit edildi.
En fazla atık toplayan illerin başında ise İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Samsun, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Trabzon takip etti.
Sıfır Atık Mavi ve eylem planları kapsamında ayrıca deniz yüzeyi, dibi ve sahilde temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi.
Denize kıyısındaki otellerde, marinalarda ve limanlarda Sıfır Atık Sistemi'ne geçilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Bu kapsamda 937 otelde ve 60 liman ve marina da Sıfır Atık Sistemi kurulması çalışmalarına başlandı.
MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI 486'YA YÜKSELDİ
Proje kapsamında plaj temizliği çalışmaları da daha etkin hale getirildi ve temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayrak uygulamasında 2020 yılında son dönemlerin en büyük artışı sağlandı. Bu kapsamda mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya yükseldi.
Atıkların kaynakta ayrı toplandığı, çevreyle uyumlu mavi bayraklı marina sayısı ise 2020 yılında 22 oldu.
Kaynak: AA
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