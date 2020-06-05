05 Haziran 2020, Cuma
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Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı...

Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , koronavirüs salgıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Azap, vatandaşların sorduğu maske kullanımının ne zaman biteceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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NE ZAMANA KADAR MASKE TAKACAĞIZ?

üyesi Prof. Dr. en çok merak edilen soruları katıldığı bir televizyon yayınında cevapladı.

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