05 Haziran 2020, Cuma
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Mardin kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ömerli ilçesi kırsalında, koordinasyonunda, , ve katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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İçişleri Bakanlığı, 'in Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ve katıldığı operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, ilçesi kırsalında, koordinasyonunda, , ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 60 adet M-16 fişeği, 8 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska, 1 adet şarjörlük, 1 adet telsiz, 1 adet pil bloğu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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