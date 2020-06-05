Mardin kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 60 adet M-16 fişeği, 8 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska, 1 adet şarjörlük, 1 adet telsiz, 1 adet pil bloğu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor...
- TSK'dan sınır ötesi harekat
- Ayasofya’ya formül aranıyor!
- 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
- Sözcü'de maaşlar iyi olmalı
- Riva’yı katleden İSKİ’ye ceza kesildi!
- Siirt'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Ne zamana kadar maske takacağız?
- Yunanistan polis botumuza taciz ateşi açtı!
- 65 yaş üstüne iki gün izin!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?