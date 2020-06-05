05 Haziran 2020, Cuma
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Irak'ta bir günde en yüksek vaka sayısı

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına alırken 'tan gelen son haberler bölge halkını korkuttu. Irak'ta bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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BİR GÜNDE EN YÜKSEK VAKA SAYISI

'ta son 24 saatte 1006 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının gürüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde son bir günde 1006 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 846'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği Irak'ta, toplam can kaybı 285 oldu.

Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 1000'in üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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