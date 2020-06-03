İletişim Başkanı Altun, ABD Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Görüşmede TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşılmış; ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alınmıştır.
İletişim Başkanı Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye'de PKK-YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK-YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostumuz ve NATO müttefikimiz ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın işbirliğini sürdürmektedir.
İletişim Başkanı @fahrettinaltun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 3, 2020
Görüşmede ABD'de yaşanan hadiseler ile @trtworld ve Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılar ele alınmıştır.https://t.co/SpI5N9iupk pic.twitter.com/9ecCkqSryZ
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