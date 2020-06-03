03 Haziran 2020, Çarşamba
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İletişim Başkanı Altun, ABD Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Prof. Dr. , Amerika Birleşik Devletleri’nin David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşılmış; yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alınmıştır.

İletişim Başkanı Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem 'nün hem de 'de terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizmiştir.

Cumhuriyeti, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK-YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostumuz ve müttefikimiz ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın işbirliğini sürdürmektedir.

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