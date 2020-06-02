02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Normale dönüşte ikinci gün! İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika: Normale dönüşte ikinci gün! İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika haberine göre 'da kontrollü normal hayata dönüşün ikinci gününde bazı noktalarda yoğunluğu yaşanıyor. Saat 10.18'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
YENİ NORMALİN 2. GÜNÜ! İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde 'nın bazı bölgelerinde oluştu.

Özellikle Kozyatağı, , Altunizade ve Beylerbeyi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti ile girişinde trafik yoğunlaştı.



'nda ise Şişli, ve 'nda trafik akıcı ilerlerken TEM Otoyolu Ispartakule ile D100 Avcılar mevkisi ve Unkapanı'nda yoğunluk gözlendi.

Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

'nin mobil uygulamasının verilerine göre, 10.18'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 oldu.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA