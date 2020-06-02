Son dakika: Normale dönüşte ikinci gün! İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberine göre İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 10.18'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 oldu.
Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik oluştu.
Özellikle Kozyatağı, Göztepe, Altunizade ve Beylerbeyi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik yoğunlaştı.
Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda trafik akıcı ilerlerken TEM Otoyolu Ispartakule ile D100 Avcılar mevkisi ve Unkapanı'nda yoğunluk gözlendi.
Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre, 10.18'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 oldu.
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