Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 1 Haziran Pazartesi

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcVKGvHQyj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020