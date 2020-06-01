01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 1 Haziran Pazartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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